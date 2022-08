2022-07-27

Vos installations électriques sont-elles sécurisées ?

L’ignorance des risques électriques est aujourd’hui à l’origine de nombreux accidents. On estime qu’il y a plus de 7 millions de logements en France présentant des normes de sécurité électrique non respectées. Chaque année, 80 000 incendies domestiques et 4000 électrocutions seraient causés par des installations électriques défectueuses.

Qu’il s’agisse du vieillissement de l’installation ou bien d’une mise aux normes non conforme aux précautions recommandées aujourd’hui, il devient indispensable de sécuriser l’installation électrique d’un logement pour protéger les habitants des risques d’incendies.

D’ailleurs, la loi exige (depuis le 1er janvier 2009) que le propriétaire d’un logement en vente, par exemple dans les Pyrénées Orientales présentant une installation électrique allant au-delà de 15 ans d’ancienneté, fasse appel à un électricien du 66 afin d’effectuer un diagnostic électrique.

On vous présente dans cet article les risques encourus par le vieillissement d’une installation électrique et les solutions pour la sécuriser.

Analyser les risques électriques

Une analyse préventive systématique des situations dangereuses préservera votre sécurité, mais aussi celle de votre entourage (famille, voisin)

Aujourd’hui, le vieillissement de l’installation électrique ne représente pas la seule problématique des accidents. Les branchements et les installations hasardeuses peuvent également être à l’origine de nombreux sinistres récurrents :

– Câbles électriques mal protégés (enroulés en forme de nœuds, prolongés en-dessous des portes favorisant le frottement du câble et provoquant une détérioration qui peut être dangereuse pour l’homme)

– Appareils électroménagers défectueux (pouvant provoquer des courts-circuits et parfois même des dommages plus conséquents du système électrique)

– Manque de ventilation (une accumulation de poussière amène à la surchauffe de l’appareillage)

– Branchements en cascades (l’utilisation de multiprises facilite le court-circuit, notamment si vous branchez plusieurs systèmes à la fois sur cette même rallonge)

Afin d’éviter tout incident, il est vivement recommandé de toujours éteindre le disjoncteur général avant chaque intervention sur un appareil électrique. Que cela soit pour une installation (même pour changer une ampoule), ou pour des manipulations sur des appareils électroménagers.

Les dispositifs de sécurité

Dans un premier temps, en cas de manipulation d’installations électriques, il est indispensable de couper complètement le courant pour éviter tout risque d’électrocution. Ensuite, toujours dans un esprit préventif, il est recommandé de s’équiper de chaussures à semelles épaisses en caoutchouc de manière à ne pas s’exposer à un risque de choc électrique. En cas d’électrisation, le courant va parcourir le corps et se déverser directement à travers les semelles en caoutchouc, réduisant les risques d’électrocution.

Voici les dispositifs de sécurité essentiels au bon fonctionnement d’une installation électrique :

– tableau électrique : il s’agit d’un appareillage qui regroupe tous les circuits et leurs systèmes de protection. Ce dispositif permet de couper le courant de l’habitat en cas de besoin.

– prise de terre : elle favorise l’écoulement des courants vers le sol, notamment s’il s’agit d’une forte électrisation

– isolation des conducteurs : avant toute manipulation, il est primordial de vérifier si les conducteurs ne sont pas défectueux afin d’éviter tout risque d’électrocution ou de court-circuit

Il est recommandé de faire appel à un électricien professionnel qui sera apte à vérifier l’état de votre installation électrique. D’autant plus si vous avez des enfants, bien souvent enclins à faufiler leurs petits doigts partout.

Rénovation de vos installations électriques

Un professionnel devra intervenir sur vos Installations électriques et effectuera tous types de travaux de rénovation et de réparations électriques . Il effectuera la remise aux normes de vos installations électriques.

Il devra faire une révision de votre installation complète et délivrera un diagnostic de conformité après avoir fait la mise en conformité : ainsi un changement de votre disjoncteur différentiel peut s’avérer nécessaire afin que vous soyez protégé en cas de défaut d’isolement, qui est fréquent sur des installations vétuste .

Conseils en cas d’électrocution

Si un de vos proches se fait électrocuter, ne le touchez pas (le corps est lui-même conducteur). Munissez-vous d’un objet en plastique afin de détacher la personne du contact électrique. Ou sinon, dirigez-vous directement vers le disjoncteur général pour couper le courant.